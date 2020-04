Paradokset e Zvicrës/ Infeksione të larta por s’ka masa bllokimi

Ju sugjerojme



Marrëdhënia midis popullsisë dhe numrit të pacientëve është ndër më të këqijat në botë. Qeveria ka ndaluar aktivitetet jo thelbësore, por nuk ndalon largimin nga shtëpia.





Nga Claudio Del Frate









Ju mund të hiqni gjithçka nga Zvicra, por jo demokracinë. Dhe kështu, ndërsa gjysma e planetit është në bllokim për shkak të pandemisë, raundi i dytë i zgjedhjeve administrative do të mbahet rregullisht në Gjenevë të Dielën e ardhshme. Imazhi jep një përshtypje të mirë për paradoksin e vendit zviceran, një nga ata që goditet më shumë nga koronavirusi por që deri më tani ka zbatuar masa më pak të rrepta se vendet e tjera të Evropës, duke filluar nga Italia. Ne i besojmë ndjenjës së përgjegjësisë së popullatës dhe marrim parasysh faktin se, duke pasur parasysh një kthim në normalitet, motori i kombit, veçanërisht ai ekonomik, nuk mund të paralizojë plotësisht veten e tij.

Numrat e infeksionit

Që nga e enjtja në mbrëmje, 18.827 njerëz në Zvicër ishin sëmurë me Covid-19 dhe 536 kishin vdekur. Me një popullsi prej vetëm 8.6 milion, ky është indeksi më i keq në marrëdhëniet midis infeksioneve dhe banorëve, një pacient për çdo 480 individë: vetëm Spanja është duke u bërë më keq në këtë moment. Sidoqoftë, virusi është përhapur shumë në mënyrë të çrregullt në territor; fakti që zonat më të prekura (Gjenevë, Cyrih, Kanton Ticino) janë edhe ato ku transporti ndërkufitar është më i madhi (punëtorët e udhëtarëve nga Franca, Gjermania, Italia) ka nxitur për herë të pestë polemikën mbi përdorimin e punës të huaj.

Frena dhe nxituesi

Për të përballuar këtë situatë, qeveria e Bernës ka mbyllur të gjitha aktivitetet që konsiderohen jo thelbësore (duke filluar me bare, restorante dhe lehtësira turistike) dhe ulur transportin në minimum. Ajo gjithashtu ndaloi demonstratat publike dhe tubimet e më shumë se 5 personave; megjithatë, ai nuk ka mbyllur njerëz në shtëpi dhe parashikon gjobitje deri në 100 franga për shkelësit por asnjë ankesë penale. Natën midis 8 dhe 9 Mars, kufijtë kombëtar u mbyllën (megjithëse Zvicra aderon në traktatin e Shengenit) por me kërkesën e qartë të ministrit të jashtëm Ignazio Cassis, lejohet hyrja në kufi nga Lombardia, rajoni më të infektuar me Evropën. Një masë e domosdoshme, përndryshe ekonomia lokale do të ishte ndalur, duke filluar me sektorin e shëndetësisë i cili ka rekurs për 5,000 punonjës nga Italia.

Si Lufta e Ftohtë

Këto kufizime fillimisht do të mbeteshin në fuqi deri më 19 prill, por Alain Berset, ministri i shëndetësisë, tashmë ka deklaruar se ai beson se respektimi i këtij afati është iluziv. Guy Parmelin, kolegu i tij në ministrinë e ekonomisë, tha se ishte i kënaqur me mënyrën se si popullsia i respektonte rregulloret. Megjithatë, disa kantone e kanë parë të dobishme shtrëngimin e masave kombëtare: Ticino ka ndaluar mbi 65-të të largohen nga shtëpia. Një normë e vjetër që daton që nga koha e Luftës së Ftohtë u prish gjithashtu, e cila i ftoi familjet zvicerane, shtëpitë e të cilave shpesh kanë bunkerë anti-atomikë) për t’u grumbulluar në një element thelbësor (ujë, ushqim për jetën e gjatë, ilaçe themelore, veglat ). Sidoqoftë, rekomandohej të mos frenonit supermarkete.

Masat ekonomike

qeveria federale ka nisur një “bazooka” në mbrojtje të kompanive të saj: masa e publikuar në faqen zyrtare të këshillit federal flet për një paketë prej 40 miliardë franga (pak më pak e njëjta shumë në euro) në mbështetje të kompanisë. Fondet që do të shkojnë në masa sociale për punëtorët ose bizneset. Një standard parashikon kredi me interes zero (të pakthyeshme) dhe deri në 500,000 franga në varësi të xhiros.

Me shenjën plus

Duke folur për ekonominë, analistët nuk heqin dorë nga optimizmi i kujdesshëm. Megjithëse një studim zbulon se 75% e kompanive zvicerane do të pësojnë një rënie të mprehtë të qarkullimit në tremujorin e dytë të vitit, deri në fund të vitit 2020, zyra e hulumtimit të Credit Suisse në mes të marsit prapë pa një 1 %. Në vend të kësaj, më e kujdesshme është Politekniku i Cyrihut i cili ul kufirin në + 0.3%. /Corriere dela Sera

