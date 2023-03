Shëndetit tonë herë pas here i duhen kontrolle mjekësore për të parë parametrat, si dhe për të parandaluar sëmundjet që në fazat e para. Për këtë, ka menduar, Noval Diagnostic.

Rrjeti i laboratorëve me standardet më të larta në rajon, ku do të gjeni staf të specializuar, shërbim elitar dhe me teknologjinë e fundit për kryerjen e të gjitha analizave.







Në këtë pranverë, në çdo laborator Noval, mund të kryeni analizat dhe paketat e kontrollit me ulje të konsiderueshme.

Paketat e check up për femra dhe paketa e check up për meshkuj, për vetëm 5700 lek.

Paketa për kontrollin e anemisë.

Paketa për kontrollin e plotë të tiroides.

Paketa për kontrollin e diabetit, kontrollin e melçisë dhe kontrollin e zemrës.

Tek laboratorët Noval do të gjeni edhe mjekun specialist për interpretimin e analizave tuaja dhe ndjekjen periodike.

Rezultatet e ekzaminimit i merrni për një kohë shumë të shkurtër, duke skanuar barkodin në faturë, në email ose në numrin tuaj të telefonit, pa qenë nevoja që të paraqiteni sërish në laborator.

Besoji shëndetin tuaj, më të mirëve: Noval Diagnostic!