Parashikimi i motit, 12 qershor 2019

Vendi ynë do të karakterizohet nga kthjellime dhe vranësira kalimtare në zonat malore, por zona e ulët dhe kryesisht ultësira perëndimore mbeten me kthjellime. Mesdita dhe pasditja vijojnë me kthjellime, ndërsa vranësira shfaqen në ekstremin verior duke rrezikuar rebeshe afat shkurtër. Era do të fryjë me shpejtësi 28 km/h, nga drejtimi kryesisht jugor duke gjeneruar në det dallgëzim 2 ballë. Temperaturat e ajrit riten në të dy vlerat ditore, duke u luhatur nga 17 gradë celcius deri në 36 gradë celcius.

Etiketa: 12 qershor 2019