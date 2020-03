Parashikimi i motit, 17 mars 2020

Ju sugjerojme



Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, moti në vend për ditën e martë, 17 mars, do të nisë i kthjellët përgjatë ultësirës perëndimore dhe më pas në të gjithë territorin.





Era do të fryjë me drejtim Verilindje – Juglindje 1-15m/sek, duke u shoqëruar me valëzim të forcës1 deri 3 ballë.









Temperaturat parashikohen:

QYTETET Temperaturat në °C

Shkodër 6/16 Diell

Kukës 0/12 Re diell

Lezhë 5/18 Diell

Dibër 0/10 Re diell

Durrës 6/19 Diell

Tiranë 7/19 Diell

Elbasan 6/17 Diell

Berat 4/20 Diell

Vlorë 8/20 Diell

Korcë 2/8 Re diell

Gjirokastër 4/18 Diell

Sarandë 8/20 Diell