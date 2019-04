Parashikimi i motit, e enjte 11 prill 2019

Ju sugjerojme

Deri në mesditë do të mbetemi nën ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme. Për pasojë, vranësira të dendura dhe reshje shiu do të dominojnë në veri dhe zonat qendrore. Mbrëmja dhe orët e natës, paraqiten kryesisht me vranësira dhe intervale kthjellimesh në zonat qendrore. Ndërsa vranësira të shpeshta dhe shira do të ketë në ekstremin verior të Shqipërisë.

Temperaturat e ajrit do të rriten sërish në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ekstremale ditore nga 6°C në zonat malore deri 22°C në zonat e ulëta. Era do të fryjë mesatare deri e fortë, me shpejtësi 40 km/h nga drejtimi jugor duke krijuar në det dallgëzim 3-4 ballë.

Etiketa: 11 prill 2019