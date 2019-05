Parashikimi i motit, e enjte 23 maj 2019

Ju sugjerojme

Mbetemi në ndikimin e kthjellimeve dhe vranësirave të cilat herë pas-here do të gjenerojnë shira, nuk përjashtohet mundësia për rrebeshe. Më të pranishme vranësirat dhe shirat do të jenë në zonat veriore dhe lindore. Temperaturat e ajrit do të rriten në të dy vlerat ekstremale ditore, duke u luhatur nga 8°C mëngjesi deri në 24°C mesdita. Era do të jetë me drejtim Jugperëndim (SW) me shpejtësi 8-15 m/sek në bregdet. Vetëm në fundjavë pritet të rikthehen ditët me diell dhe temperatura të larta deri në 29 gradë C.

Etiketa: 23 maj 2019