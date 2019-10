Parashikimi i motit, e enjte 24 tetor 2019

Ju sugjerojme

Një tjetër ditë me diell parashikohet për sot, e enjte 24 tetor 2019.

Mjegulla e dendur do të vijojë të jetë prezente në orët e para të mëngjesit kryesisht përgjatë luginave.









Temperaturat nuk do të pësojnë luhatje të ndjeshme. Ato parashikohen në: zonat malore 6ºC deri në 23ºC; zonat e ulëta 8ºC deri në 30ºC; zonat bregdetare 12ºC deri në 27ºC.

Era do të jetë me drejtim Jugperëndim (SW) me shpejtësi maksimale 6 m/sek në bregdet.

Valëzimi i forcës 2 me lartësi vale 0,1- 0,3 metër në det të hapur.

Etiketa: 24 tetor 2019