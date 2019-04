Parashikimi i motit, e enjte 25 prill 2019

Ju sugjerojme

Kthjellime e vranësira kalimtare dominojnë motin në territor deri në mesditë. Vranësirat bëhen më të dukshme në zonat malore, kryesisht në Juglindje të vendit. Edhe pasditja vijon me kthjellime e vranësira kalimtare në Ultësirën Perëndimore.

Vranësirat mbeten të dukshme në zonat malore ku do të ketë shira të izoluar. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por dhe mesditë duke luhatur vlerat ekstremale ditore nga 9°C deri në 29°C. Era do fryjë e lehtë me shpejtësi 28 km/h kryesisht nga drejtimi Veriperëndimor duke krijuar në det dallgëzim 2 ballë.

Etiketa: 25 prill 2019