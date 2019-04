Parashikimi i motit: Ja si do të jetë koha në fundjavë

Ju sugjerojme

Mesdheu vazhdon të jetë në ndikimin e qendrës me presion të ulët atmosferik e cila po ifluencon në territorin e Shqipërisë dhe Kosovë mot të paqëndrueshëm.

E Shtunë dt 13 Prill 2019 moti do të mbetet me vranësira mesatare dhe rreshje shiu të shoqëruara me rrebeshe dhe stuhi të izoluara në mesditë. Nuk do të mungojnë dhe kthjellime të përkohshme. Era do të jetë me drejtim Jugperëndim (SW) me shpejtësi 10-15 m/sek në bregdet. Valëzimi i forcës 4 me larësi vale 1,0 –1,5 metër në det të hapur.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 6/15°C

Zonat e ulëta 8/20°C

Zonat bregdetare 10/20°C

E Diel dt 14 Prill 2019 moti do të mbetet i paqendrueshëm me alternime kthjellimesh dhe vranësira të pasuara rreshje shiu me rrebeshe dhe stuhi të izoluara. Era do të jetë me drejtim Jugperëndim (SW) me shpejtësi 8-10 m/sek në bregdet. Valëzimi i forcës 4 me larësi vale 0,5 –1,0 metër në det të hapur.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 5/15°C

Zonat e ulëta 8/19°C

Zonat bregdetare 10/19°C



Meteorologe: Rezarta Xhakollari

Etiketa: moti 13 prill