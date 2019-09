Parashikimi i motit për dy ditët e fundit të shtatorit

Ju sugjerojme

Kur kanë ngelur dhe dy ditë nga shtatori, parashikohet që temperaturat të jenë të larta, deri në 32⁰C. Mot i kthjellët do të paraqitet në bregdet por vranësira kalimtare do të paraqiten në zonat e ulta dhe malore.

Parashikohet që mbrëmja dhe orët e natës do të vijojnë me kthjellime dhe vranësira ku më të dukshme do të jenë në zonat lindore.

Sipas METEOALB, temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe mesditë duke u luhatur nga 9⁰C në 32⁰C në zonat e ulta.

Era do të fryjë me shpejtësi mesatare 30 km/h nga drejtimi veriperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 2-3 ballë.

