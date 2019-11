Parashikimi i motit/ Shi edhe sot, nesër hapet koha

Ju sugjerojme

Gjatë ditës së sotme priten reshje të dobëta deri lokalisht mesatare në qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë, Durrës dhe Vlorë. Në zona të kufizuara të qarqeve, reshjet do të jenë në formë shtrëngate, më të mundshme në bregdetin jugor dhe terrenet malore.

Ndërsa për ditën e premte metereologët shprehen se shirat do të largohen ndërsa vendi do të jetë me vranësira kalimtare.









TEMPERATURAT

Temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit për sot:

në bregdet: 12 / 17 °C

në vendet e ulëta: 11 / 16 °C

në vendet malore: 6 / 13 °C

