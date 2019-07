Parashikimi i motit/ Sot dhe nesër, vranësira të lehta

Ju sugjerojme

Sot edhe nesër duket se do të mbizotërojnë kthjellimet dhe vranësirat e lehta në të gjithë territorin.

Sipas MeteoAlb, në zonat Jugore dhe Juglindore sot do të shfaqen vranësira të lehta dhe nata do të vazhdojë në të njëjtat kushtet atmosferike. Temperaturat e ajrit do të rriten në vlerat minimale dhe maksimale duke u luhatur nga 12°C deri në 33°C; Era do të fryjë me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi Veriperëndimorë duke krijuar dallgëzim 2 ballë.

Paraditja e së premtes në vendin tonë do të paraqitet me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Ndërsa në orët vijuese vranësirat do të pësojnë zhvillim duke sjellë rrebeshe shiu në zonat malore. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje në të dyja vlerat duke u luhatur nga 14°C deri në 35°C; Era do të fryjë mesatare me shpejtësi 25 km/h nga drejtimi Veriperëndimorë duke krijuar dallgëzim 1 – 2 ballë.

Etiketa: parashikimi i motit