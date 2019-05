Parashikimi për punën, paratë dhe dashurinë/ Horoskopi për sot

Ju sugjerojme

Dashi – Mund të keni disa dallime në mendime me dashurinë e jetës tuaj. Ju do të kuptoni se partneri/partnerja po i japin vetes më shumë liri se sa duhet. Në vend që ta ngacmoni, bëni të njëjtën gjë pasi vetëm kështu do ta kuptoni të dy se ku qëndron problem. Ky është një shans për të kuptuar se keni nevojë për më shumë risi në jetën emocionale.

Demi – Kjo nuk do të jetë dita juaj e preferuar. Ju mund të jeni të vetëdijshëm për kufizimet kryesore. Ju ndoshta dëshironi shpërblime për punën tuaj. Kjo është një ditë e mirë për të përcaktuar qëllimet e reja personale dhe profesionale. Ndërkohë, mendoni si do ta arrini atë që dëshironi.

Binjakët – Deri tani, mund të keni qenë tepër kokëfortë për të bërë atë që dëshironi pa menduar për gjendjen financiare. Edhe nëse duket shumë materialiste, është urgjente që të kujdeseni për këtë. Ecni përpara dhe përpiquni të rritni standardin tuaj të jetesës.

Gaforrja – Ju mund të jeni një situatë ku duhet të merrni një vendim për një marrëdhënie. Ndoshta djajtë ju kanë pushtuar mendjen dhe keni nisur dyshimet. Lërini mënjanë, sepse nëse veproni, ju mund të acaroni dhjetë herë më shumë jetën tuaj emocionale. Vendosni pa u menduar gjatë.

Luani – Ju nuk jeni avokati më i madh për të punën me detyrim, kështu që sot do të jetë ditë e mirë për ju. Sot do t’i pranoni të gjitha punët me mirësjellje. A e dini kuptimin e një dite të tillë? Liria më e madhe vjen përmes disiplinës. Nëse keni disiplinë në punë, do të jeni të lumtur!

Virgjëresha – Braktisni mitin se nuk keni ndonjë dhuratë ose mjet në dispozicion. Ju keni trupin tuaj. A po kujdeseni për veten? A ushtroni? A kujdeseni për çështje të vogla shëndetësore? Të gjitha këto pyetje janë të lidhura. Ju i konsideroni dhuratat tuaja njësoj si e konsideroni trupin tuaj.

Peshorja – Nëse jeni duke pritur që dikush të përmbushë të gjitha nevojat tuaja personale, mund të duhet të prisni një kohë shumë të gjatë. Paradoksi i dashurisë është se ai arrin në pragun tuaj në formën e tij më të thellë, kur ju keni nevojë më së paku. Pra, bëni çfarëdo hapash që duhet të bëni për të përmbushur veten. Nëse nuk e bëni, ju do të vareni përjetësisht, gjë që nuk ju pëlqen shumë.

Akrepi – Nëse keni fëmijë, vështirësitë e tyre mund t’ju kujtojnë tuajën. Ose edukimi i tyre sjell kujtimet e tua. A keni ndonjë histori nga ajo periudhë që ju shqetëson sot? Kjo do të ishte një kohë e mirë për ta pyetur veten. Përgjigja mund t’i sjellë dobi të partnerit/partneres tuaj në mënyrë dramatike.

Shigjetari – Mos shpenzoni përtej mundësive tuaja sot! Nëse ndodheni në një turmë blerësish entuziastë, mund të jetë katastrofë për portofolin tuaj. Nga ana tjetër, ndoshta i keni borxh vetes një trajtim të mirë. Nëse ju mendoni se ky është rasti, shpenzoni, por vetëm për dicka me vlerë.

Bricjapi – Sot do të lindin tensione të vogla. Dikush i afërt me ju, ndoshta partneri/partnerja ose prindi duket se po përpiqet t’ju bindë për të shkuar në një vend që nuk dëshironi. A do të negocioni me butësi apo me forcë? E dyta duket më e mundshme. Duke ditur këtë, bëni çmos për ta kontrolluar veten.

Ujori – Gjendja aktuale do të jetë paksa shtypëse sot. Pas takimit me sfidat e paraqitura gjatë ditëve të kaluara, ka të ngjarë që të dëshironi pak paqe dhe heshtje! Por mund t’ju kërkohet që të merrni përsipër detyra të reja. Ju mund të ndiheni sikur keni harruar gjithcka dhe ikni. Jini të arsyeshëm dhe prisni derisa të keni pushim të vërtetë.

Peshqit – Kjo nuk është një ditë për njerëzit delikatë dhe të ndjeshëm si ju. Në fakt, fituesi do të jetë ai pëlqen zhurmën. Ajri i ‘egër’ do të ketë efekt mbi ju. Ju mund të jeni disi të mërzitur dhe më të prekshëm se zakonisht. Do të ishte më mirë nëse qëndroni larg zhurmave.