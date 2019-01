Parlamenti grek miraton marrëveshjen për emrin e Maqedonisë

Parlamenti i Greqisë e ka miratuar marrëveshjen historike për emrin me Maqedoninë. Marrëveshja u miratua me 153 vota pro dhe 146 kundër, dhe ajo e emërton ish Republikën jugosllave me emrin Maqedonia e Veriut.

Mijëra qytetarë kanë protestuar jashtë Parlamentit.

Grekët e kanë kundërshtuar emrin e Maqedonisë që nga pavarësimi i saj më 1991, pasi në Greqi ndodhet një territor me emrin e njëjtë.

Debati në Parlamentin grek ka zgjatur më shumë se 38 orë, dhe më shumë se 200 deputetë kanë diskutuar gjatë debatit.