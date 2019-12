Partizani humb sërish me Teutën, 4 kartonë të kuq pas sherrit(Video)

Ju sugjerojme

Partizani pëson humbjen e tretë radhazi në Kategorinë Superiore pas disfatës të arritur në Durrës kundër Teutës.

Trajneri i ri i bredetarëve Edi Martini, e nis me fitore aventurën pasi ka mposhtur të kuqtë me rezultatin 1-0. Goli i vetëm i takimit u shënua nga ana e Kallakut nga pika e bardhë e 11-metërshit. Por pavarësisht kësaj, durrsakët ishin më në kërkim të golit dhe kishin raste më të pastra. Në këtë takim nuk mungoi as tensioni pasi u akorduan 4 kartona të kuq.









Në takimet e tjera Kukësi merr fitoren e 4-të radhazi, ndërsa këtë herë ka mposhtur me rezultatin 1-2 Vllazninë në transfertë. Fillimisht ishte Rroca që kaloi në avantazh verilindorët, ndërsa Shkurtaj ka dyfishuar shifrat. Krymi do të ngushtonte diferencën për ekipin e Jonuz, por pa mundur që të ndryshojë historinë e ndeshjes.

Bylisi ka fituar 1 me 0 me Laçin, ndërsa Luftëtari ka mposhtur Skënderbeun 2 me 0.

Etiketa: Kukesi fiton ne SHkoder