Renaldo Kalari, së bashku me drejtorin e Akademisë, Genc Tomori, do të drejtojnë Partizanin në dy ndeshjet e fundit për këtë vit.

Gjithashtu, është rikthyer në ekipin e parë përgatitësi atletik Corrado Sakone.









Trajneri i ri i skuadrës do të vendoset në fillim të janarit dhe më pas do të kryejë fazën përgatitore me ekipin.

Etiketa: partizani