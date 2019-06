Ju sugjerojme

Prezantuesja braziliane e programit “E diela shqiptare”, Andresa Ambrosio duket se do të marrë nënshtetësinë shqiptare. Pas 9 vitesh qëndrimi në Shqipëri, Andresa do të pajiset me të gjitha të drejtat dhe detyrimet e një shtetase shqiptareje.

Lajmin e bëri të ditur vetë ajo në emisionin “Thumb”. “Edhe pak kam një surprizë. Në fund të vitit, nëse Zoti do, unë marr nënshtetësinë shqiptare”-u shpreh Andresa e lumtur.

