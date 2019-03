Pas akuzave të Ramës, Bardhi: Kërcënon ai që mori partinë me pallate

Ju sugjerojme

Pas akuzave te Ramës sot në Kavajë për kryetarin e Bashkisë atje, dhe kërcënimeve që i bëri kryeministri me prokurori, ka ardhur reagimi i Sekretarit të Përgjithshëm të PD, Gazment Bardhi.

Bardhi thotë se Rama është pikërisht modeli më i keq i mbjelljes së pallateve. Sa i takon prokurorisë, Bardhi e kujton Ramën që duhet së pari të kalojë nga Gjushi dhe Qazimi i Elbasanit e tek pallatet që po bëhen në Tiranë me paratë e drogës.

Ja postimi i Bardhit:

Ai qe ndertimin e pallateve, kudo dhe pa asnje kriter, e beri filozofi te qeverisjes se tij lokale, ai qe permes pallateve qe mbolli kudo dhe me haracin e tyre mori partine, sot sulmoi me shpifje te uleta Bashkine e Kavajes. Me modelin tjeter te qeverisjes lokale ne krah, me Vangjush Dakon qe per pallate nuk kursen as trashegimine e qytetit, ne vend te ofrimit te zgjidhjes per mijera te papunet ne Kavaje, zgjodhi kercenimin dhe shantazhin ndaj Kryetarit te Bashkise Kavaje.

Meqe jemi tek prokuroria, beju thirrje te kalojne njehere nga Durresi i Gjushit, pastaj nga Kullat e parave te pista ne Tirane, pastaj tek Qazimi ne Elbasan dhe me rradhe tek te gjithe modelet e tua te qeverisjes kriminale lokale.

Koha ku ti urdheroje se kush bande do marre lejen e radhes se ndertimit ne Kavaje, ka perfunduar! E di qe je i zhgenjyer per kete. Mesohu, se shpejti kete mundesi sdo ta kesh ne gjithe Shqiperine.

