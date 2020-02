Pas atij fizik dhe me shkrim, kandidatët për BKH do t’i nënshtrohen testit të Poligrafit

Ju sugjerojme



Tetë kandidatët që kanë kaluar deri tani fazat për drejtor të Byrosë Kombëtare të Hetimit, BKH ose FBI-së shqiptare do t’i nënshtrohen testit të Poligrafit ose makinës të së vërtetës. Ky test do të fillojë ditën e sotme dhe do përfundojë të premten. Kandidatët do të përballen me makinën e të vërtetës nga dy në ditë. Më pas do të kenë intervistën dhe kontrollin e pastërtisë së figurës dhe integritetit.

Pak ditë më parë, ambasada e SHBA në Tiranë, njoftoi se kandidatët për drejtor të Byrosë Kombëtare të Hetimit po iu nënshtrohen disa testeve, frymëzuar nga praktikat më të mira të FBI.









Në 6 shkurt, kandidatët iu nënshtruan një prove të aftësive fizike që përfshinte 300 metra vrapim me shpejtësi, 2.4 kilometra vrap, dhe ushtrime të tjera.

Pas këtij provimi, më 10 shkurt kandidatët morën pjesë në një testim me shkrim me dy pjesë, për të provuar aftësinë e tyre të shkrimit profesional dhe për të sprovuar aftësitë e tyre në shkathtësinë mendore dhe zgjidhjen e problemeve. Rezultatet nga provimet i shtohen një totali përmbledhës dhe do të përcaktojnë gjashtë kandidatët kryesorë që do të kalojnë në fazën përfundimtare: në testimin poligrafik dhe intervistën finale.

Kandidatët që vazhdojnë garën:

Aida Veizaj

Ardian Çipa

Artur Beu

Ervin Hodaj

Gentjan Shehaj

Lindita Nushi

Idajet Faskaj

Ylli Pjetërnikaj

