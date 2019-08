Pas Balit, Demi Rose “ndez” Nju Jorkun (FOTO)

Ju sugjerojme

Demi Rose nuk di të ndalet. Pasi “shpërtheu” Instagramin me fotot e nxehta nga pushimet në Bali, modelja britanike është zhvendosur në një tjetër destinacion. Ylli 24-vjeçar ka postuar foto në Nju Jork, ku shfaqet tepër seksi e veshur me një fustan të bardhë dhe me një gotë shampanjë në dorë. Përveç tyre, vijon me postimet e fotove nga pushimet luksoze. Në pah si zakonisht, Rose synon të nxjerrë linjat perfekte që shumë ia kanë zilinë, ndërsa ndjekësit vërshojnë me komente. Për rreth një javë, modeles britanike i janë shtuar më shumë se 3 mijë ndjekës.

Etiketa: Demi Rose