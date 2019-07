Ju sugjerojme

Pas dasmës madhështore në katedralen e Sevillias, Sergio Ramos është duke shijuar muajin e mjaltit me bashkëshorten Pilar Rubio dhe djalin. Ndalesa e rradhës e kapitenit të Realit të Madridit është Hurghada në Egjipt. Ramos ka ende nevojë për disa ditë relaks pasi e pret një sezon shumë i ngjeshur dhe me impenjime të shumta me Los Blancos.