Pas de Ligt, United i refuzohet edhe oferta 110 milionë euro

Jashtë Champions League dhe me harmoni brenda grupit aspak të mirë, askush nuk do të shkojë tek Manchester United mesa duket, që dikur ka qenë skuadra e ëndrrave për shumë futbollistë. Fillimisht u raportuar se Matthijs de Ligt kishte refuzuar kalimin tek “Djajtë e Kuq” me pagë 15 milionë euro në sezon. Nga Italia raportohet se Napoli ka refuzuar ofertën prej 110 milionë euro nga klubi anglez, për shërbimet e Kalidou Koulibaly.

“La Gazzetta dello Sport” ka bërë me dije se Ole Gunnar Solskjaer është i bindur po aq sa ishte Jose Mourinho për të marrë mbrojtësin senegalez. Sipas gazetës italiane kjo ofertë është hedhur poshtë nga presidenti De Laurentiis dhe klubet që e duan atë duhet të presin deri në qershor të vitit 2020, kur hyn në fuqi klauzola e largimit prej 150 milionë euro.

