Pas filmave vizatimorë, aktorja e njohur ‘përqafon’ zhanrin e pornos

Aktorja e njohur Bella Thorne do të shihet së shpejti si regjisore e një filmi pornografik. 21-vjeçarja do të vijë në ekran të madh me filmin e titulluar “Her & Him”, që do të ketë si protagonist dy yje të filmave me pullë të kuqe, Abella Danger dhe Small Hands.

Ky vendim vjen nga Thorne pak kohë pasi vetëpublikoi disa fotografi porno, nën trysninë e kërcënimeve të vazhdueshme nga një hacker ende i paidentifikuar.

“Ndoshta ndokush do të ndihet në siklet për këtë zgjedhje, por shpresoj që mos të shndërrohet në paragjykim. Dua të dal mbi këto paragjykime dhe tabuve që qarkullojnë në botën e kinemasë pornografike”-është shprehur 21-vjeçarja.

Risjellim në vëmendje se Bella Thorne është shfaqur për herë të parë në ekran në vitin 2011 në një telefilm për fëmijë, “Shake it up”.

