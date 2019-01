Pas fitores me Chievon, Ronaldo vuan në Gjykatë

Pas ndeshjes së mbrëmshme ndaj Chievos në Serie A, Ronaldo është nisur menjëherë për në Madrid ku do të paraqitet në gjykatë në lidhje me akuzat e mashtrimit me taksat.

Akuzat ndaj Ronaldos janë ngritur në kohën kur ai ishte pjesë e Realit të Madridit. Ai arriti në gjykatë me një furgon të zi, ndërsa ishte i shoqëruar edhe nga e dashura e tij Georgina.

Ronaldo, edhe pse rrezikon shumë, u fotografua i qeshur në hyrje të gjykatës, madje gjeti kohë të nënshkruajë edhe një autograf.

Mediat spanjolle shkruajnë se Ronaldo mund të marrë një dënim të majmë prej 19 milionë eurosh.