Pas konfliktit, i përplasi makinën me dashje, arrestohet 37-vjeçari

Një 37-vjeçar është arrestuar në flagrancë nga policia këtë pasdite në Kukës. Sipas informacioneve paraprake, L.Sh., pas një konflikti për motive të dobëta me N.I., i ka përplasur makinën me dashje këtij të fundit. Arrestimi i 37-vjeçarit u bë në rrugën “e Xhamisë”. Gjithashtu, gjatë kontrollit të dokumentacionit rezultoi se L.Sh., 37 vjeç, drejtonte mjetin pa patentë.

Materialet hetimore do ti kalojnë Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shakllës së Parë Kukës, për veprat penale “Shkatërrimi i pronës”, dhe “Drejtim i mjeteve në mënyrë të parregullt”.









Njoftimi i Policisë

Kukës/ Pas një konflikti të çastit, godet me dashje me mjetin e tij një tjetër mjet, arrestohet në flagrancë 37 vjeçari nga Policia.

Specialistët e Seksionit të Trafikut Interurban dhe urban Kukës, arrestuan në flagrancë shtetasin L.Sh., 37 vjeç, banues në fshatin Shtiqen, Kukës.

Arrestimi i tij u bë pasi në rrugën “e Xhamisë”, pas një konflikti të çastit ka goditur me dashje me mjetin e tij tip “Volksëagen”, automjetin tip “Daimler Chrysler”, me drejtues shtetasin N.I., 32 vjeç, banues në Kukës.

Gjithashtu, gjatë kontrollit të dokumentacionit rezultoi se shtetasi L.Sh, drejtonte mjetin pa leje drejtimi.

Materialet hetimore do ti kalojnë Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shakllës së Parë Kukës, për veprat penale “Shkatërrimi i pronës”, dhe “Drejtim i mjeteve në mënyrë të parregullt”.

