Pas Kongresit, a do ta shpallë nesër Rilindja rastin e parë me koronavirus?

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Në rrjetet sociale por edhe në shumë biseda zyrtarësh, ka të dhëna që ditën e diel do të publikohet rasti i parë me koronavirus në Shqipëri. Kjo vetëm për 1 qëllim: Të frikësohen qytetarët që të mos dalin në tubimin që presidenti Ilir Meta ka thirrur në 2 mars.

Qeveria deri më tani e ka mohuar se në Shqipëri ka raste me koronavirus. Mjekët dhe shumë zyrtarë të tjerë thonë të kundërtën nën zë, por askush nuk e ka konfirmuar zyrtarisht.









Mbetet për tu parë nëse qeveria do të vendosë që me mbylljen e Kongresit të publikojë edhe rastin e parë me virusin.

Etiketa: koronavirus