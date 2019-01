Pas lajmit në Mapo për ndalimin e komunikatës, reagon Dogjani. Pse duan t’i fshehin krimet

Ish-drejtuesi i lartë i policisë dhe ish-deputeti Asllan Dogjani ka reaguar sot pas raportimit të gazetës Mapo, që qeveria ka vendosur të mos lëshojë më komunikatën e përditshme për ngjarjet e rendit. Vendimi e klasifikon komunikatën si sekret, dhe ngjarjet do të mbahen larg medias dhe publikut.

Reagimi i Dogjanit

Kush me thote pse nga sot e tutje me urdher te Ministrit te Brendshëm nuk do ti jepet informacion publikut per ngjarjet e ndodhura?

Pse do klasifikohet si sekret komunikata ditore?

A mos po kthehemi si ne kohen e diktatures?

A e di Ministri se Europa, vendet e zhvilluara demokratike jane ne kete stad zhvillimi per shkak te transparences?

Pse gjithe ky terr informativ?

Cfare duan ti fshehin publikut, pasigurine apo daljen jashte kontrollit te rendit e sigurise publike?