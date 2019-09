Pas largimit të Robertit, një tjetër lë jurinë e ‘Dance with me’

Ju sugjerojme

Për startimin e spektaklit shumë të ndjekur ‘Dance with me 6’ ka mbetur dhe shumë pak. Para disa ditësh u zbulua se Robert Aliaj nuk do të jetë më pjesë e jurisë këtë sezon dhe se vendin e tij do ta zërë Gentian Zenelaj.

Mirëpo largimi i Robertit nuk ishte i vetmi sepse së fundmi është bërë e ditur që një tjetër anëtar është larguar nga juria e spektaklit. Bëhet fjalë për balerinin Kledi Kadiu, i cili nuk do të jetë më këtë sezon të ri.

Sipas revistes ‘Class’ vendin e tij do zërë koreografja Enada Hoxha, e cila e ka pritur mirë ftesën për t’ju bashkuar jurisë.

“Është gjithmonë kënaqësi të rikthehesh në ekran, brenda një formati ku lëvrohet kërcimi dhe muzika, që janë pasionet e mia të mëdha dhe që i njoh shumë mirë. Ftesa për të qenë në juri ishte një surprizë e bukur.”- është shprehur Enada.