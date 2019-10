Pas “Lorenzo-s”, moti më i keq në 60 vite pritet të godasë Britaninë

Ju sugjerojme

Britania mund të goditet nga dimri më i ftohtë, që nga viti 1963. Pritet që temperaturat të fillojnë të bien gjatë javës së ardhshme. Parashikuesit e motit paralajmërojnë se klima e egër do të jetë më e keqja. Pritet që bora të nisë këtë muaj, duke i përgatitur britanikët për një nëntor dhe dhjetor shumë sfidues.

Së pari, mbetjet e “Uraganit Lorenzo” do të godasin bregdetin perëndimor këtë fundjavë dhe më pas do të pasojnë ditët e shiut. “Përgjatë fundjavës dhe javës së ardhshme duket se do të ketë shi të madh dhe erëra të forta herë pas here”, tha parashikuesi i motit, të Met Office, Greg Dewhurst për Mirror Online .

