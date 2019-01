Pas ministrave, radha e shkarkimeve kalon te drejtorët

Shkarkohet nga detyra kreu i ARRSH-së dhe ai i Portit të Durrësit, ish-ministrja Sonila Qato merr drejtimin e rrugëve… Pas largimit të shtatë ministrave, kryeministri Edi Rama premton reformë të thellë edhe në rangje të drejtorëve. Brenda dy ditësh në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjetikës shkarkohen tre drejtorë. Tenderat që iu “shkurtuan ditët” zyrtarëve të lartë.

Shkarkimi i shtatë ministrave dhe zëvendëskryeministres në mënyrë të menjëhershme nga kryeministri Edi Rama, ishte një paralajmërim se vala e largimeve do zbriste edhe më poshtë, duke përfshirë drejtori të rëndësishme. Me urdhër të ministres së Infrastrukturës dhe Energjetikës dje u shkarkua nga detyra Drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar, Afrim Qëndro, ndërsa të njëjtin fat pati edhe drejtori i Portit të Durrësit. Edhe pse zyrtarisht është konsideruar si lëvizje e “zakonshme kuadrosh”, gjithçka lidhet me skandalin e tenderit të Unazës së Re. Drejtimin e ARRSH-së e mori ish-ministrja për Mbrojtjen e Sipërmarrjes Sonila Qato, ndërsa në Portin e Durrësit detyra iu besua Afrim Tares. Dy ditë më parë njoftimin e shkarkimit të menjëhershëm e mori edhe kreu i OST-së (Operatorit të Sistemit të Transmetimit), Klodian Gradeci. Që të gjitha lëvizjet e fundit lidhen me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjetikës dhe kjo jo pa shkak, pasi skandali me kompaninë “DH Albania” largoi një ministër e katër drejtorë. Kjo ishte vala e parë e shkarkimit të drejtorëve, pasi të tjerë emra pritet të vihen në radhë, për të marrë mandatin e largimit nga detyra. Dy javë më parë pas shkarkimit të ministrave, Rama paralajmëroi se riformatimi do të vijojë edhe në rangjet poshtë tyre. Nisma për të shkarkuar më shumë se gjysmën e kabinetit erdhi pas protestave masive të studentëve. Për kryeministrin revolta e tyre ishte shuplakë për qeverinë dhe për të treguar se po ndërron “kurs qeverisës” largoi shtatë ministra dhe zëvendëskryeministren, ndërsa në dikasteret kyçe emëroi persona pa të shkuar politike, duke dhënë imazhin e një “qeverie teknike”.

Tenderët që shkarkuan drejtorët

Ish-kreu i ARRSH-së Afrim Qendro ishte ditët e fundit një nga emrat më të përfolur për një largim të mundshëm, kjo edhe pasi u mor në pyetje në Prokurorinë e Tiranës në lidhje me administrimin e dokumentacionit të kompanisë “DH Albania”, e cila rezultoi se kishte falsifikuar dokumentet, duke futur në lojë me dokumente të falsifikuara kompaninë Dunwell Haberman në SHBA. Ardhja e përgjigjeve nga SHBA, se “DH Albania” nuk kishte asnjë partneritet me të, shkundi qeverinë, pasi ishte në kulmin e tensionit me banorët e zonës së Unazës së Re. Loti i parë për ndërtimin e rrugës në Unazën e Re me një fond prej 18 milionë eurosh i ishte dhënë kompanisë “DH Albania”. Nuk u mjaftua vetëm me kaq, por kjo kompani krejt e panjohur dhe e krijuar në qershor të vitit të kaluar siguroi edhe një tender tjetër me OST-në për shtrimin e linjave të shpërndarjes së energjisë, me vlerë 12 milionë euro. Mënyra si mundi të shfaqej nga hiçi dhe në pak muaj të futej në “treg” me një shumë prej 30 milionë eurosh me dokumente të falsifikuara tashmë po hetohet nga prokuroria. Largimet e drejtorëve përgjegjës që morën në shqyrtim ofertat dhe kualifikuan “DH Albania” u shoqëruan edhe me anulimin e tenderit të rrugës Thumanë-Kashar, për lidhje pikërisht me këtë “firmë fantazmë”. Tenderi që binte më shumë në sy ishte ai për ndërtimin e linjës 220 kilovolt Burrel-Peshkopi dhe traktin dalës të nënstacionit të Burrelit, një nga tenderat më të mëdhenj të zhvilluar nga OST gjatë vitit të kaluar. Sipas dokumenteve të siguruara nga Agjencia e Prokurimeve Publike, tenderi është zhvilluar në nëntor dhe Dunwell Haberman Albania e ka fituar atë me 100 për qind të vlerës limit, në shumën 1 miliard e 447 milionë lekë dhe po me këtë çmim është fituar nga DH Albania.

PD: Rama po mbron tenderin e Unazës

Pas valës së shkarkimit në radhët drejtuese në ARRSH dhe në Portin e Durrësit, Partia Demokratike në një dalje për mediat e ka cilësuar si një metodë të kryeministrit, Edi Rama për të mbrojtur projektin e Unazës së Madhe. Deputetja Dhurata Çupi, deklaroi se “DH Albania” ka lidhje të ngushtë me kryeministrin. “Fushata e shkarkimeve të drejtorëve hajdutë të Edi Ramës është treguesi i kalbëzimit nga korrupsioni i kësaj qeverie, e cila nuk është e aftë të bëjë reforma, por do të ndërrojë hajdutët e vjetër me hajdutët e rinj. Një qeveri që ka vullnet të luftojë korrupsionin dhe jo të ndajë me klientët e saj paratë e shqiptarëve do ta çonte sot drejt qelisë së burgut drejtorin e Rrugëve, drejtorin e OST-së, drejtorin e Portit dhe çdokënd tjetër që vjedh. Kjo nuk ka për të ndodhur me vullnetin e Edi Ramës, sepse tenderi i Unazës së Madhe, për të cilin po shkarkohen sot drejtorët e tij, u mbrojt nga vetë Edi Rama”, thuhet në deklaratë. Sipas PD-së, ekzistojnë prova se “DH Albania”, ishte kompani e dyshimtë me lidhje direkte me Damian Gjiknurin dhe Edi Ramën. “Shkarkimi i shërbëtorëve të oligarkëve, të cilët grabisin shqiptarët me firmën e Edi Ramës, është i pamjaftueshëm, është një përpjekje për të larë duart me vjedhjen e 40 milionë euro. Drejtorët e shkarkuar e kanë vendin në burg! Por drejtësia është e paplotë, nëse do të vazhdojë të mos hetojë Damian Gjiknurin, Arben Ahmetajn dhe Edi Ramën për skandalin e vjedhjes tek Unaza e Re”- u shpreh deputetja Dhurata Çupi. Qeveria nga ana e saj ndonëse e ka pranuar se tenderi për ndërtimin e Unazës së Re ishte abuziv, nuk është tërhequr nga ideja për ndërtimin e këtij aksi. Vlera e parashikuar është 40 milionë euro për vetëm 2 kilometra rrugë. Pritet që të rihapen procedurat e tenderit nga ku më pas do të shpallet edhe kompania fituese. Nga ana e tyre banorët e Unazës së re të cilëve u shkatërrohen banesat nga projekti i rrugës kanë vijuar protestën e tyre për të 79-ën ditë radhazi.