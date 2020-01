Pas rrëmbimit të Jak Prengës, i vëllai telefonoi prindërit: Jani është mirë, mos flisni me policinë

Ju sugjerojme

Astrit Prenga, vëllai i Jak Prengës, i cili ndodhet në Britaninë e Madhe ka folur në telefon me prindërit dhe i ka kërkuar atyre të mos flasin me policinë dhe se vëllai i tij ishte mirë, dhe do ta kthente sërish në shtëpi. Ai i qetësonte familjarët duke thënë se Jani ishte mirë dhe po mbahej peng në zonën e Shijakut. Biseda është përgjuar nga policia vetëm pak orë pas marrjes peng të 49-vjeçarit, Jak Prenga.

Më herët, Astrit Prenga kishte telefonuar edhe pengmarrësit të cilët i ka pyetur se ku ia kishin çuar të vëllanë. Gjithashtu ai kërkon prej tyre që ta lënë të lirë pasi ai nuk ka lidhje me problemet mes tyre. Siç edhe është mësuar tashmë, shkak për marrjen peng të babait të pesë fëmijëve ka qenë pikërisht i vëllai i tij, Astrit Prenga i cili njihet si element i krimit të organizuar në Britaninë e Madhe.









Ai akuzohet nga banda e Dritan Rexhepit se nuk ka dërguar në destinacion një ngarkesë kokaine prej rreth 300 kg. Pengmarrja është bërë për shantazh ndaj tij që të tregojë ku e kishte çuar drogën e fortë, por nga dhuna e ushtruar gjatë transportimit për në resortin e familjes Hajri në Shijak, Jak Prenga, 49-vjeç ka ndërruar jetë.

