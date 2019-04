Pas sherrit në 2016-n me Alketën, Dalina: Ishte një gjë biznesi

Ju sugjerojme

Drejtuesja e portalit “Anabel”, Dalina Buzi ka folur pas një kohë relativisht të gjatë për përplasjen verbale që ka patur në vitin 2016 me Alketa Vejsiun. Kjo e fundit, e cila drejton portalin “Class”, u akuzua asokohe nga Dalina se kishte ndryshuar renditjen e faqeve më të lexuara në Shqipëri dhe se kishte vendosur portalin e saj sipër “Anabel”, ndërkohë që, sipas Dalinës, realiteti ishte krejt i kundërt. Alketa iu përgjigj se e përçmonte për faktin e të qenurit xheloze. E ftuar pasditen e djeshme në emisionin “Thumb”, Dalina e cilësoi debatin “si një gjë biznesi”.

“Unë Alketën nuk e kam pas kurrë shoqe. As gjak. U bë publike sepse ishte në emocion e sipër. Këto janë gjëra pune, jo personale. Ishte një gjë biznesi. Aty ishin dy koka pa menaxherë që po sqaronin gjithçka. Në lidhje me një person tjetër, u përplasëm nëpër chat-e. Ka qenë rastësisht, është pak personale si histori…Kur ndodhin gjëra të tilla nuk është se prekesh. Nuk është se mua më ka prekur shoqja ime e fëmijërisë apo atë e ka prekur shoqja e saj e fëmijërisë, një gjë në familje apo një gjë me burrin. Por bëhen të mëdha mediatikisht. Zgjati më pak se ne nuk u takuam. Ne kemi punuar bashkë dhe s’kemi pasur problem. Por kjo gjëja filloi të më acaronte dhe unë e shkruajta. Plus dhe emri i Alketës aty e bëri të madhe si gjë”, u shpreh Dalina duke shtuar se tanimë gjërat janë qartësuar midis tyre dhe se konflikti i përket të së kaluarës.

Etiketa: Alketa Vejsiu