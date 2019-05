Pas sherrit të bujshëm, a flasin më Robert Aliaj dhe Fiori Dardha?

Ju sugjerojme

Moderatorja Fiori Dardha ka folur së fundmi në emisionin “Në Kurthin e Piter Pan” për marrëdhënien me artistin Robert Aliaj, me të cilin u përfshi dy vite më parë në një debat në spektaklin “Dance With Me”. Asokohe, debati midis tyre ishte aq i fortë saqë moderatorja vendosi të largohej nga konkursi.

“Ka kaluar shumë kohë nga ai debat. Në televizion diçka e vogël të ndodh bëhet shumë e madhe. Ne e kemi kaluar, sepse njerëzit nuk mund të jetojnë me inate. Le të themi që e kemi harruar atë episod. Ka disa gjëra që janë më të shtrenjta sesa ekrani. Ato janë parimet dhe nuk duhen shkelur për asgjë. Mbi dinjitetin tënd nuk duhet të shkelë askush”- është shprehur Fiori Dardha.

