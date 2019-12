Pas tërmetit, Laçi duket si i bombarduar…

Ju sugjerojme

Bashkia e Kurbinit ishte nga më të goditurat prej tërmetit të rëndë të 26 nëntorit.

Qyteti i Laçit pësoi dëme të shumta. Shumë godina u shembën vetë, të tjera janë shembur nga shteti.

Këto pamje nga sipër tregojnë qytetin e rrënuar.









“Shemben pallatet e ndërtuar me “punë vullnetare” në Laç, ndërkohë që ka nisur projektimi i lagjes së re ku do të sistemohen në kushte optimale, të gjitha familjet e mbetura pa strehë – të cilat do të qëndrojnë në banesa me qera, deri në dhurimin e apartamenteve të reja”, shkruan kryeministri Edi Rama, i cili ka postuar edhe videon.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157265435636523&id=138734771522