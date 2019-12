Pas tërmetit Rama mbledh ambasadorët, “thumbon” BE-në

Ju sugjerojme

Reth dy javë pas tërmetit shkatërrues të 26 nëntorit, Kryeministri Edi Rama organizoi një pritje në Pallatin e Brigadave me ambasadorët e akredituar në Tiranë.

“Kjo përshëndetje asnjëherë nuk më ka tingëlluar më e afërt sesa sonte. Kjo mbrëmje nuk është si të mëparshmet dhe nuk ka si të jetë njëlloj me ato që do ta pasojnë. Kjo mbrëmje ishte në diskutim edhe brenda stafit a duhej apo jo, si vetë zbukurimet dhe dritat festive të qyteteve të prekura nga fatkeqësia dhe të goditura nga dhimbja e rëndë për plot 51 viktima.









Por njëlloj si dritat e festave të fundvitit edhe kjo mbrëmje nuk mund të mos ndodhte. Ju jeni ndjerë dhe treguar po aq shqiptarë sa shqiptarët. Unë e di sesi ju nuk pritët as të zbradhte disa për të na ofruar ndihmë. Nuk kam ndërmend ti publikoj ndonjëherë mesazhet tuaja që vijnë në telefonin tim dhe as nuk i ruaj, por mesazhin e Leyla Moses-Ones e kam nxjerrë në një folder të veçantë dhe kur im bir 5 vjeç sot, Zaho të bëjë pyetjen e parë për SHBA-në, unë do i lexoj atë mesazh për ta prezantuar si shqiptar me Amerikën mike. Ashtu sikundër do të vijë dita kur im bir do të inatoset me BE-në, kush nuk inatoset me BE?, tha Rama.

