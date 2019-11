Pas tërmetit shkatërrimtar, rrebeshe e shira të shumtë për disa ditë

Ju sugjerojme

Pas tërmetit dramatik që solli shkatërrime të shumta në Durrës dhe Thumanë, nesër pritet të nisin reshjet intensive të shiut. Kjo gjë do e rëndojë situatën dhe operacionet e kërkim-shpëtimit.

Sinoptikania Adiola Bani tha për mediat se do të ketë shira e rrebeshe.









“Mesdita e nesërme do të sjellë shira të dendur, që do të jenë edhe në formën e rrebesheve. E hëna pritet që të sjellë një normalizim. Do të ketë shira dhe do të jetë situatë më problematike. Deri në fundjavë nuk do kemi luhatje të mëdha të temperaturave, duke pasur temperatura nga 19-20 gradë celsius”, deklaroi Bani.

Etiketa: nisin shirat