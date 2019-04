Pas vdekjes së nënës në Elbasan, reagon spitali

Ju sugjerojme

Pas vdekjes së një nëne në Elbasan, ka reaguar spitali i qytetit. Në një deklaratë, spitali thotë se e reja pësoi komplikacion dhe mjekët dhanë shërbimin maksimal. Rexhina Debrova është 25-vjeçe nga Cërriku ka ndërruar jetë në maternitetin e Elbasanit vetëm disa minuta pasi kishte dalë nga salla e operacionit. Për këtë ngjarje të rëndë kanë nisur hetimet pasi familjarët pretendojnë neglizhencë të bluzave të bardha.

Reagimi i Spitalit Elbasan:



Duke shprehur ngushëllimet familjarëve për humbjen e 25-vjeçares R. D., Spitali rajonal Elbasan sqaron opinionin publik ne lidhje me humbjen e jetës së 25-vjeçares” si vijon: Pacientja R. D. u paraqit në spital më datë 22.04.2019 në orën 10:25 paradite.

Pacientja ka ardhur me urgjencë në spital, me barrë të vonuar 42-javëshe dhe është futur në sallë, ku mjekët asistuan lindjen e fëmijës, i cili erdhi në jetë në orën 11:50.

Foshnja u reanimua dhe gëzon shëndet të mirë.

Stafi mjekësor ka dhënë trajtimin e duhur mjekësor, por nëna e re dyshohet se pësoi komplikacion postoperator trombemboli pulmonare, e papajtueshme me jetën.

Aktualisht priten rezultatet e ekspertizës mjeko-ligjore për shkakun e vdekjes së nënës.

