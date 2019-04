Pasagjeri kapet ‘mat’ duke rruajtur kokën në avion (VIDEO)

View this post on Instagram

Getting ready for the weekend like… ✈️💈💇🏻♂️✂️👴🏻😳 #personalgroomingisPERSONAL #firstclassy 😂🙏🏼 • • • #passengershaming #hairysituation #NOPE #instagramaviation #airplaneetiquette #frequentflyer #crewlife #sassystew #aviation #cabincrew #avgeek #cabincrewlife #flightattendant #flightattendantlife #stewardess #flightattendantproblems #travel #flightattendants #instapassport #aviationgeek #FAlife #airtravel #travelgram #traveltips #pilot #pilotlife #travelling #frequentflier