Pasaporta juaj drejt skadimit? Ambasada Amerikane ka një këshillë

Nëpërmjet një statusi në faqen zyrtare në ‘Facebook’ Ambasada e Amerikane ka një sugjerim për të gjithë ata që duan të udhëtojnë një Amerikë, por që pasaporta e tyre është në prag skadence.

“Do të udhëtoni për në SHBA dhe pasaporta juaj është në prag të skadimit? Lutemi kini parasysh se sipas ligjit amerikan, një udhëtar duhet të ketë një pasaportë të vlefshme gjashtë muaj përtej periudhës së planifikuar të qëndrimit. Gjithsesi, ju mundeni që të udhëtoni me të dyja pasaportat: të vjetrën me vizë të vlefshme dhe me pasaportën tuaj të re”, shkruan Ambasada e SHBA-ve.

