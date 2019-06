“Paske qenë sëmurë”,Balla-Metës:Çdekreti i zgjedhjeve antikushtetues

Ju sugjerojme

Kreu i Grupit Parlamentar të PS Taulant Balla ka reaguar në lidhje çdekretimin e datës së zgjedhjeve nga presidenti Ilir Meta. Balla shprehet se veprimi i Metës është antikushtetues, kurse përsërit edhe njëherë se zgjedhjet do të mbahen më datë 30 qershor.

Reagimi i Taulant Ballës:

Degjova nga Presidenti Meta qe ka qene i semure ne kete periudhe dhe nuk degjon mire!

I uroj ne emer te Grupit Parlamentar sherim te shpejte dhe meqe nuk degjon mire po i’a shkruaj si Kryetar i Grupit:

Zoti President ju nuk keni asgje ne dore lidhur me daten e zgjedhjeve te dekretuar prej Jush.

ZGJEDHJET DO TE MBAHEN MË 30 QERSHOR, ne respekt te plote te dekretit te nxjerre prej Jush ne respekt te detyrimit kushtetues qe keni.

Ndersa çdekreti Juaj eshte nje lajthitje antikushtetuese, qe meriton te gjithe vemendjen e Parlamentit, te cilen do ta keni te plote te enjten, ku do te miratojme edhe Rezoluten perkatese lidhur me lajthitjen ne fjale.

Te shkuara edhe njehere Zoti President!

Etiketa: Ilir Meta