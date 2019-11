Patozi: Nuk ka nevojë të zihemi se cili e do më shumë SPAK-un

Ju sugjerojme

Kreu i Bindjes Demokratike, Astrit Patozi reagoi për ngritjen e SPAK-ut, por me ironi tha se partitë politike nuk kanë pse të zihen se kush e do më shumë ngritjen e këtij organizmi hetimor që do luftojë korrupsionin në nivele të larta. “Kjo garë – thotë ai, – në të gjitha rastet përfundimi do të ishte më keq se tek legjenda e Homerit, kur Polifemi i tha Odiseut se si shpërblim për nderin do ta hante atë të fundit, pasi të kishte mbaruar punë me gjithë të tjerët”.

Statusi i plotë i Astrit Patozit në facebook:









Nuk ka nevojë fare të zihemi me njëri-tjetrin, se kush është gëzuar më shumë sot për ngritjen më në fund të SPAK-ut.

Nuk ka shumë vlerë se cili e deshi më shumë në fillim, cili e tradhtoi rrugës dhe cili i mbeti besnik deri në fund krijimit të kësaj strukture të posaçme për goditjen e korrupsionit të niveleve të larta në Shqipëri.

Sepse është njësoj si të bësh garë se kush është më i zoti për t’i shpallur dashurinë një roboti apo kompjuteri, me shpresën se ai mund të ketë ndjeshmërinë për të zgjedhur pastaj atë që e do më shumë, në varësi të shprehjeve të ndjenjës.

Në të gjitha rastet përfundimi do të ishte më keq se tek legjenda e Homerit, kur Polifemi i tha Odiseut se si shpërblim për nderin do ta hante atë të fundit, pasi të kishte mbaruar punë me gjithë të tjerët.

Ndaj edhe sot do të mjaftonte një mbështetje e heshtur, pa por…dhe sigurisht pa kushte.

Me krahë të lehta SPAK-ut!

