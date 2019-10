Patozi: Rama-Basha nuk e duan Reformën Zgjedhore, bëjnë lojë

Ju sugjerojme

Kreu i Bindjes Demokratike, Astrit Patozi ka komentuar ftesën e kryeministrit Edi Rama për dialog me opozitën. Sipas Patozit, Rama kërkon vetëm “të kalojë lumin” dhe t’ia hedhë edhe kësaj radhe.

I ftuar në “Top Channel”, Patozi tha se “Rama fton opozitën, dhe thotë ‘hajde ua hedhim, e kalojmë lumin’. Shqipëria është në krizë, Rama dhe Basha janë përgjegjësit kryesorë dhe në vend që të bëjnë përpjekje për ta zgjidhur, ata thonë hajde bëjmë sikur…”.

I pyetur nga gazetari Dyrnjaja nëse opozita, po bën autogol, Patozi tha se “Basha e bën me vetëdije, ai nuk e do Reformën Zgjedhore, sespse palët politike nuk e duan. Kjo sepse do e kenë më të thjeshtë kontestimin e zgjedhjeve dhe sepse e dinë që sa herë të hapet debate për reformën do hapet tema e ndryshimit të sistemit”.

Gjithashtu Patozi tha se problemi është kryetarokracia, ndërsa zgjidhja është t’ua heqim këtë pushtet, duke ndryshuar sistemin. Po ashtu Patozi theksoi se ai që e keqpërdor më shumë pushtetin e kryetarokracisë, është kryeministri Rama.

Etiketa: Basha