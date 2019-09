Patozi: Rama identifikohet me djallin, po pengon Reformën Zgjedhore

Ju sugjerojme

Kreu i Bindjes Demokratike, Astrit Patozi në një analizë të publikuar në rrjetet sociale paralajmëron se Reforma Zgjedhore nuk do të realizohet. Sipas tij, pengesë për ngecjen e reformës është vetë kreu i mazhorancës, Edi Rama, kjo e shprehur gjatë një interviste. Patozi shkruan se Rama ishte ai që kërkoi ndjesë publike për bashkëfajësi në ndryshimet kushtetuese të 2008-ës, pasi “Rilindja” e tij nuk arriti të fitojë zgjedhjet në vitit 2009, por sot në një intervistë, shton Patozi, kryeministri ka deklaruar se problemi nuk është te sistemi zgjedhor.

“Është i njëjti personazh, që kërkoi ndjesë publike për bashkëfajësi në ndryshimet kushtetuese të 2008-ës, pasi “Rilindja” e tij nuk arriti të fitojë zgjedhjet në vitin 2009. Dhe pyetja e parë që vjen në mendje është se si ka mundësi që të marrë në shpinë një barrë aq të madhe, sa të identifikohet me djallin, vetëm për të mos i ndryshuar rregullat e lojës, të cilat për pak na çuan në përplasje civile dy muaj më parë”, shkruan Patozi.

Postimi i Patozit

Të gjithë ata që po shpresojnë në ndryshimin e sistemit politik në Shqipëri, si nisjen e zgjidhjes së krizës, madje disa syresh duke e konsideruar atë ngjarje të sigurt, i ftoj të ndjekin intervistën e sotme të “timonierit”. Ai thotë se nuk e ka parë kurrë djallin të fshehur pas sistemit, i cili, sipas tij, i paska sjellë vendit kaq e kaq gjëra të mira, saqë ti mund të nisësh e të dyshosh tek vetja, pse nuk ke arritur t’i shohësh dhe t’i ndjesh ato.

Është i njëjti personazh, që kërkoi ndjesë publike për bashkëfajësi në ndryshimet kushtetuese të 2008-ës, pasi “Rilindja” e tij nuk arriti të fitojë zgjedhjet në vitin 2009. Dhe pyetja e parë që vjen në mendje është se si ka mundësi që të marrë në shpinë një barrë aq të madhe, sa të identifikohet me djallin, vetëm për të mos i ndryshuar rregullat e lojës, të cilat për pak na çuan në përplasje civile dy muaj më parë.

Duke e përligjur vetë në një farë mënyre pretendimin se “zgjedhje me Edi Ramën nuk mund të ketë”.

Sepse nuk besoj se ka naivë që të besojnë se ai thjesht ka shprehur një opinion dhe se këtë punë ka mundësi që ta rregullojnë Damian Gjiknuri me të tjerët në Komisionin e Reformës Zgjedhore.

Dhe çudia më e madhe është se nga e gjen gjithë këtë siguri, që pala tjetër nuk do ta kërkojë, ndërkohë që ai po i lutet për ta vendosur bashkë dhe mundësisht sa më shpejt se si do të shkohet në zgjedhjet e ardhshme.

LEXO EDHE:

Etiketa: Astrit Patozi