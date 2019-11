Patriotizimi i ‘Migjenit’, për festa çmimet fluturojnë në 500 euro

Ju sugjerojme

Nëse e keni lënë një biletë për në minutën e fundit për në Itali për në ditët e festave, kompania shqiptare ajrore, “Air Albania” është më pak patriotikja për çmimet. Biletat drejt Milanos për vajtje në datën 28 nëntor dhe kthim në datën 1 dhjetor kanë fluturuar në 475 euro, nga 100-120 euro që kushton ky destnacion në ditë normale, ndërsa tek operatorët e tjerë për të njëjtat data gjen bileta me rreth 170 euro, ose gati tre herë më lirë.

Për festat e nëntorit ka pasur një shtrenjtim çmimesh për shkak të kërkesës së lartë, si rrjedhojë e dyndjes së shqiptarëve për të udhëtuar jashtë në 4 ditët që bien pushim radhazi. Nga një kërkim i thjeshtë në internet, me operatorin tjetër Blue Pannorama, për një udhëtim vajtje-ardhje në të njëjtat data, bileta kushton rreth 210 euro, pra më pak sesa gjysma.









Me Fly Ernest, për të njëjtat data, bileta kushton 177 euro.

Në datën 28 nëntor fillon fluturimet nga Tirana në Milano dhe operatori me kosto të ulët Easy Jet. Një fluturim vajtje ardhje po për datat në fjalë kushton 176 euro, pra gati tre herë më lirë sesa Air Albania.

Air Albania, kompania ku shteti ka 10% të aksioneve, filloi fluturimet në prill të këtij viti fillimisht drejt Turqisë dhe më pas në tetor drejt destinacioneve italiane (Milano Bolonja, Roma), duke premtuar se do të ishte një operator me kosto të ulët dhe që nuk do të abuzonte me çmimet.

Kompania u regjistrua në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit në 13 shtator 2018 ku qartësohej edhe pjesa e aksioneve që zotëronte secila palë. Kështu “Albcontrol” zotëron 10 për qind të aksioneve, 41 për qind “MDN Investment” dhe “Turk Hava Yollari A.O” 49 për qind. Monitor.al

