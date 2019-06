Pavarësia e Kosovës, ja personalitetet që dekoroi Thaçi në Tiranë

Ju sugjerojme

Personalitete të politikës, e jetës publike në vend janë dekoruar sot nga Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi gjatë një aktiviteti të zhvilluar në Tiranë, në kuadër të 20 vjetorit të çlirimit të Kosovës.

Janë plot 50 personazhe të njohura që janë dekoruar me “Urdhrin e Pavarësisë”, mes tyre veçojmë Presidentin e Partizantit Gazment Demi, ish-drejtorin e Aviacionit Civil, Feliks Baçi. Po kështu dekoratë pas vdekjes kishte dhe për ish-ministrin e Mbrojtjes, Luan Hajdaraga. Dekorata iu dorëzua mbesës së tij.

Thaçi vlerësoi shumë kontributin e tyre për lirinë e Kosovës. “Kur kombi shqiptar u bashkua rreth luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe popullit të Kosovës për liri, atëherë edhe ndërkombëtarët u vunë në lëvizje dhe këtu kemi dëshmitarë të këtyre angazhimeve, përfaqësuesit më të denjë të këtij angazhimi kombëtar për liri, për pavarësi të Kosovës. Prandaj, u shpreh mirënjohje secili prej juve personalisht. Pa rolin e Shqipërisë, Kosova nuk do të ishte as e lirë, nuk do të ishte as e pavarur. Sikurse, pa mbështetjen e Shqipërisë, rrugëtimi ynë për NATO dhe Bashkim Evropian edhe tani do jetë shumë më i vështirë”, u shpreh Presidenti gjatë ceremonisë.

“Dëshiroj të falenderoj secilin prej jush që e thatë të vërtetën kudo që kishit mundësitë, nga përgjegjësitë institucionale që kishit, qoftë në institucione, qoftë në media apo në diplomaci. Ishit së bashku me neve në Rambuje, ishit së bashku më ne gjatë bombardimeve të NATO-s, ishit së bashku me ne në mbështetje edhe operative për luftëtarët e lirisë së Kosovës”, tha ai më tej.