PD dhe LSI anëtarë në KZAZ, Patozi kundër: Sulm ndaj zgjedhjeve

Kreu i Partisë Bindja Demokratike, Astrit Patozi, ka dalë kundër dërgimit nga PD dhe LSI të anëtarëve të tyre në KZAZ, në funksion të administrimit të zgjedhjeve të 30 qershorit. Një gjë të tillë e paralajmëroi sot Sekretari i Përgjithshëm i PD, Gazment Bardhi kur tha se kjo është një e drejtë ligjore të cilën PD dhe LSI mund ta shfrytëzojnë.

Por nga ana tjetër, përmes një deklaratë të shpërndarë për mediat, Patozi është shprehur se prania e PD dhe LSI në KZAZ edhe pse nuk marrin pjesë në zgjedhje, është sulm ndaj procesit elektoral, ndërsa i kërkoi KQZ-së të refuzojë anëtarët e dy forcave kryesore politike të opozitës.

Bindja Demokratike kandidon në 25 bashki me emrat e saj, ndërsa ka shprehur mbështetje edhe për kandidatët e pavarur që vijnë nga qendra e djathtë. Në rast se KQZ pranon anëtarët e PD dhe LSI në KZAZ, detyrimisht nga Komisionet Zonale të Administrimit të Zgjedhjeve, largohen anëtarët e Bindjes Demokratike.

Lajmi se Partia Demokratike dhe LSI-ja do të kërkojnë të përfaqësohen me komisionerë, por me jo me popull, në zgjedhjet e 30 Qershorit është provokimi më i fundit ndaj procesit zgjedhor. Zgjedhjet janë procesi i atyre, që marrin pjesë dhe administrohen sipas ligjit nga partitë e përfaqësuara në parlament. Partia Demokratike dhe LSI-ja nuk janë më të përfaqësuara, as në parlament dhe, as nuk marrin pjesë në zgjedhje me vullnetin e tyre.

Përpjekja për të penguar procesin zgjedhor me komisionerë drejtohet pikë së pari kundër BINDJES DEMOKRATIKE, e cila duhet të ketë patjetër komisionerët e vet në atë proces. Së dyti, ajo drejtohet kundër procesit zgjedhor në tërësi, tek i cili me sa duket ata duan të fusin brenda Kalin e Trojës.

Shumica në pushtet dhe ish-opozita parlamentare mund të bëjnë pazare për pronat e shqiptarëve, për ndarje pushteti apo për çfarëdo gjëje tjetër, siç kanë bërë shpesh në të shkuarën, dhe shembulli më i qartë ishte marrëveshja e dy viteve të shkuara. Ndoshta, jo rastësisht, nesër është përvjetori i 17 majit, ditë që mesa duket e ngroh shumë marrëdhënien Rama-Basha.

Por ata duhet ta dinë se nuk mund të bëjnë kurrë pazar për të administruar edhe votën e shqiptarëve për hallin e përbashkët të ruajtjes së këtij sistemi të kalbur politik. BINDJA DEMOKRATIKE dënon me ashpërsi këtë provokim mbi procesin zgjedhor dhe i kërkon KQZ-së që të veprojë shpejt dhe me drejtësi për t’ua lënë zgjedhjet atyre që zgjedhin dhe zgjidhen dhe jo atyre që nuk duan të bëhen zgjedhje fare në Shqipëri.

