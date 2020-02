PD e kallëzoi penalisht, Rama e “shkarkoi”, ish-avokatja e shtetit emërohet gjyqtare në Tiranë

Ju sugjerojme

Këshilli i Lartë Gjyqësor ka ëmruar gjyqtare në Tiranë, ish-avokaten e Shtetit, Alma Hiçka. Vendimi është marrë një ditë më parë në mbledhjen e KLGJ-së. Para vitit 2013, Hiçka ka qenë gjyqtare në Kavajë, por duke qenë se vendet atje ishin të zëna ajo është caktuar me detyrë gjyqtare në Tiranë.

Në tetror të vitit 2018, Hiçka u përfol se u shkarkua nga kryeministri i vendit, por më pas, Rama reagoi duke thënë se Hicka u largua vetë, për arsye personale.









“Kazanët po ziejnë një broçkull për “shkarkimin” e Alma Hiçkës. Në fakt Alma u largua me dëshirën e saj, për arsye krejt personale e për gjithë keqardhjen time që e konsideroj një Avokate të shkëlqyer të Shtetit. Me neveri për kazanët i them Almës mos u mërzit e paç vetëm sukses”, shkruante Rama asokohe.

Ndërkohë kujtojmë se Partia Demokratike në vitin 2017 depozitoi në Prokurori, kallëzimin penal ndaj Avokates së Shtetit, Alma Hicka.

”Hicka kallëzohet për shpërdorim detyre. Hicka jo vetëm po pengon hetimin parlamentar të çështjes CEZ, por ajo është kapur disa herë edhe në konflikt interesi, duke përfituar ajo me bashkëshortin e saj në disa raste, në dëm të shtetit”, thuhej në deklaratën e PD-së./ Faxweb