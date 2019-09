PD: Ligji që do lejojë qeverinë të rrëmbejë pronat e bashkive

Ju sugjerojme

Partia Demokratike reagoi një ditë pas Kuvendi rrëzoi dekretin e Metës për ligjin e pushtetit vendor. Ky është një ndër ligjet e shumta që Parlamenti do miratojë pa dekret Presidencial.

Në një deklaratë për mediat, Dhurata Cupi u shpreh se “me rrezimin e dekretit të presidentit për ligjin e qeverisjes vendore, Edi Rama në parlament i hapi rrugë tjetërsimit të pronave të bashkive me shumicën e thjeshtë të votave”. Ky ligj vjen në kohën kur 61 bashkitë në vend i kontrollon Partia Socialiste.

“Neni 54 detyronte dakortësinë me “shumicë të cilësuar” të të gjitha forcave politike në këshill për të garantuar që prona e tjetersuar apo e dhënë në përdorim do të kishte impakt për qytetin dhe nuk ishte abuziv dhe korruptiv. Vendimi për t’i shkuar deri në fund ndryshimit të ligjit të qeverisjes vendore është grabitja më e rëndë me ligj e pronës publike” u shpreh Cupi.

Ajo më tej deklaroi se “asgjë nuk ndodh rastësisht. Shqiptarët janë dëshmitarë sesi Bashkia e Tiranës, për shkak të kundërshtimit të opozitës në Këshilin Bashkiak, dështoi që t’ia kalojë në pronësi kompanisë Fusha pronën e Bashkisë pas Teatrit. Por me shfuqizimin e ketij neni, asgjë nuk e ndalon më Edi Ramën dhe uzurpatoret e tij në bashki që të vjedhin pasurinë publike, duke ua dhënë atë klientëve, me të cilët ndajnë fitimet”.

“Shfuqizimi i shumicës së cilësuar për tjetërsimin e pronës së bashkive është projektuar disa muaj më parë. Ajo është pjesë e strategjisë për plaçkitjen e pasurive të vendit dhe shkon paralel me ligjin tjetër korruptiv, klientelist dhe antikushtetues të korporatës së investimeve.

Ky është një tjetër ligj që u rrëmben pronat bashkive për t’I vendosur në fondin e Korporatës së Investimeve, të drejtuar de facto nga Edi Rama dhe që nëpërmjet këtij ligji, lejohet t’u japë oligarkëve, klientëve, miqve dhe familjes se tij pasuritë e bashkive pa garë, pa prokurim publik, madje edhe pa vote”,deklaroi Dhurata Cupi nga selia e PD-së.

