PD: Me paratë e taksapaguesve Veliaj abuzon hapur

Për kryetarin e Bashkisë Tiranë Erion Veliajn, zëdhënësja e Partisë Demokratike, Ina Zhupa shprehet se ai ka abuzuar hapur me paratë e taksapaguesve.

Ajo rendit disa raste të fondeve publike, të cilat siç thotë ajo, janë shkatërruar po nga Veliaj si dhe nga cilësia e dobët e kryerjes së punimeve, ndërsa nuk përjashton edhe rastin e keqmenaxhimit të bërë nga bashkia e Tiranës.

Ajo ka komentuar edhe rastin e shkollës së re, e cila është projektuar për t’u ndërtuar tek fidanishtja e UBT-së në Kodër Kamëz, rast ky që ka shkaktuar edhe përplasje mes pedagogëve dhe bashkisë së Tiranës.

“Raste te shumta ku fondet publike perdorura nga Veliaj ose jane shkaterruar po nga Veliaj ose jane shkaterruar nga cilesia e dobet apo menaxhimi i keq i bashkise.Rasti i fundit eshte i fidanishtes se UBT, para nje viti Veliaj mblodhi aty fidane, sigurisht jo te paguara nga familja e tij por nga parate tona. Pas nje viti ka marr po ai vendimin qe ta prish, vec probleme qe shkakton per universitetin, kemi nje papergjegjshmeri totale sesi shpenzohen parate tona. Ai investim do shkaterrohet.

E njejta skeme po te kujtojme parkimin tek stadiumi kombetar Qemal Stafa, e beri te ri, me taksat tona, e inaguroj me pagese dhe ne pak kohe e prishi gjithe investimin duke ja dhene Arenes Kombetare per ta bere pastaj parkimin nentokesor. Para te tjera te shkuara dem.

Po ashtu kemi raste pafund ku inagurimi i Veliajt nuk justifikon dot parate e harxhuara dhe shkaterrohet sa hap e mbyll syte. Kolektor te ri te paguar nga ne qe permbysin lagjet me shirat e pare, rruge te inaguruara qe shkrihen si sheqeri duke u bere rrezik per banoret, fonde te vena ne perdorim qe zhduken pa marr asgje mbrapsh qytetaret. Ky eshte modeli i keqmanaxhimit, abuzimit dhe shperdorimit te fondeve publike qe qytetaret e Tiranes do e perbuzin masivisht kur te jene perballe zgjedhjeve te lira dhe te ndershme”, shkruan Zhupa.

Etiketa: abuzime