PD: Nga Durrësi do nisen 6 mijë protestues, autobusë në disa lagje

Ju sugjerojme

Partia Demokratike në Durrës ka vendosur autobusë në dispozicion të protestuesve që do të marrin pjesë në protestën që mbahet në 18:00 në Bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë.

Sipas PD-së, autobusët janë vendosur njëri tek selia blu në qytet, por ka edhe të tjerë në dispozicion të qytetarëve dhe protestuesve tek Muzeumi, Këneta, Sukthi dhe në Manëz.

Burimet brenda PD-së në Durrës i thanë “BW” se gjithsej në dispozicion të qytetarëve janë 20 autobusë, konkretisht 10 të tillë me nga 50 vende dhe gjysma tjetër me 30 vende. Gjithashtu po sipas PD-së, pritet që të udhëtojnë drejt Tiranës edhe 5 mijë qytetarë të tjerë të organizuar me autovetura. Nisja e tyre drejt Tiranës do të bëhet nga ora 16:00.

Etiketa: autobusë